Emekliler İnsanca Yaşam İstiyor

14.05.2026 13:40
Emekliler, yaşam standartlarının korunması ve maaşların yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

(ZONGULDAK) - Tüm Emekliler Derneği Zonguldak Şube Sekreteri Adnan Küçükvar, Türkiye'deki emeklilerin açlık sınırının altında gelirle yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesini istedi.

Adnan Küçükvar, yaptığı açıklamada, artan hayat pahalılığı ve düşük gelirler nedeniyle milyonlarca emeklinin yoksulluk içinde yaşadığını ifade etti.

Mevcut ekonomik koşullar altında emeklilerin yaşamlarını sürdürmekte güçlük çektiğini dile getiren Küçükvar, "Nisan 2026 itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 34 bin 587 lira, net asgari ücreti ise 28 bin 75 lira seviyesindedir. Buna karşın yaklaşık 8 milyon emeklimiz, bu rakamların altında gelir elde etmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük çekmektedir" dedi.

TÜİK verilerine değinen Küçükvar, Zonguldak'ın ekonomik daralmanın en fazla hissedildiği illerden biri olduğuna ve hızla fakirleştiğine dikkat çekti. Zonguldak'ta 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan emeklilerin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu bildiren Küçükvar, emeklilerin kira, fatura ve gıda harcamaları arasında tercih yapmak zorunda kaldığını vurguladı.

Gelinen noktada emeklilerin "insanca yaşam" koşullarından uzak olduğunu vurgulayan Küçükvar, temel yaşam giderleri, kira, fatura, sağlık harcamalarının emeklileri derinden etkilediğini kaydetti. Maaşların yetmediğini ifade eden Küçükvar şunları söyledi:

"Emeklilerimizin büyük bir bölümü ay sonunu getirebilmek için ciddi fedakarlıklar yapmak zorunda kalıyor. Mutfağındaki tenceresini kısıyor, sağlık giderlerini erteliyor, sosyal yaşamdan tamamen kopuyor. Oysa emeklilik, insanın yıllarca verdiği emeğin karşılığını huzur içinde yaşayacağı bir dönem olmalıdır. Emeklilik, birçok vatandaşımız için geçim mücadelesine dönüşmüş durumda. Bizim talebimiz lüks ya da ayrıcalık değildir. İstediğimiz tek şey, yıllarca çalışarak hak ettiğimiz yaşam standartlarının korunmasıdır. Emeklilere, enflasyon karşısında hızla eriyen maaş artışları değil; gerçek hayat koşullarını dikkate alan, insanca yaşamaya olanak sağlayan bir ücret politikası gerekmektedir. Emekli maaşları, yalnızca resmi enflasyon rakamlarına göre değil, vatandaşın pazarda, markette, faturada karşılaştığı gerçek yaşam maliyetleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir."

"SADAKA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde milyonlarca insanı ilgilendiren bu ekonomik sorunların görmezden gelinmesi, yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmaz; aynı zamanda toplumsal huzuru ve güven duygusunu da zedeler. Emeklilerin haklı ekonomik beklentilerine yönelik somut ve kalıcı adımlar atılmaması, bunun sosyal ve siyasal yansımalarının da kaçınılmaz olmasına neden olabilir. Biz emekliler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanlar olarak, insanca yaşayabileceğimiz, geleceğe kaygıyla değil, umutla bakabileceğimiz bir emeklilik düzeni talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

