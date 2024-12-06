Emekliler Sinop'ta Hükümete Tepkili

Yerel

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan emekli yurttaş Murat Şahin, "Pazardaki, manavdaki, marketteki enflasyona göre hesaplamak lazım. Onun için eğer bu ülke kendi emeklilerine, 40 yıl çalışmış insanlarını rahata erdiremiyorsa o ülkede Maliye Bakanlığı ve hükümetin olup olmamasının bir kıymeti yoktur" dedi. Emekli yurttaş Beyfi Efe ise, "Bu hükümet emeklilerin düşmanı. Bu hükümetten hayır çıkmaz. Zaten bir şeyler yapacak durumu da yok. Ülkenin üstünü de sattı, altını da sattı. Şimdi maden aramak için ormanları satıyor. Türkiye'de Atatürk'ün ismini silmek için elinden gelen her şeyi yapmaya geldi" diye konuştu.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta emekliler, emekliye yapılacak zamlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sinop'ta yaşayan emekli vatandaş Murat Şahin, şöyle konuştu.

"Türkiye'de ki en dezavantajlı kesimlerden birisi emekliler, asgari ücretliler, emekçiler, memurlar. Ülkede hala yoksulluk sınırının 60 bin lira olduğu bir yerde insanlara 12 bin lira emekli maaşı vermek hiçbir insafa sığan bir şey değil. Hükümetin açıkladığı enflasyon yüzde 47 buçuk. ENAG'ın hesapladığı yüzde 86. Bu da demek ki, halkın gördüğü enflasyon yüzde 80- 90 civarında. Bu ne demektir; 12 bin lira maaş alan birinin en azından 30 bin lira emekli maaşı alması gerekir. Bu konuda sadece enflasyona göre değil pazardaki, manavdaki, marketteki enflasyona göre hesaplamak lazım. Onun için eğer bu ülke kendi emeklilerine, 40 yıl çalışmış insanlarını rahata erdiremiyorsa o ülkede Maliye Bakanlığı ve hükümetin olup olmamasının bir kıymeti yoktur."

"Sadece rantiyeciler kendi ceplerini doldurabilmek için milleti sömürüyorlar"

Diğer bir emekli Mustafa Karakuzey, şunları söyledi:

"4 nala Akdeniz'e uzanan bu ülkenin insanları olarak herkes perişan. Eğitilmişi, eğitilmemişi yok. Sadece ve sadece rantiyeciler kendi ceplerini doldurabilmek için milleti sömürüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimizi sunmak gerekir ki, böyle bir ülkeyi bizlere bahşetmiş. Ancak, ne yazık ki bu zamana kadar gelen yöneticiler bu ülkenin kaderini kendi çıkarları doğrultusunda istedikleri yöne evriliyorlar. Dolayısıyla, bugün 12 bin 500 lira olan maaş 25 bin olsa ne olur, 30 bin olsa ne olur? Arkasından gelen zamlar zaten 3 gün içerisinde ötekini alıp getirecek. Dolayısıyla hak, hukuk, adaletin olacağı bir sistem kurulmadığı müddetçe demokrasinin ve özgürlüğün ülkenin her tarafına nefes alır gibi erişmesi olmadığı müddetçe bu hükümetle bir yere gidilmez."

"Önceden zamlar geliyor ve yaptıkları zam fark etmiyor"

Emekli yurttaş Hacer Demirtaş, "Benim emekli maaşım yüzde yüz artarsa ancaK yeter. Önceden zamlar geliyor ve yaptıkları zam fark etmiyor. İnsanların yaşam kalitesini arttırmak lazım. Emekli maaşlarından memnun değiliz. Ben, maaşın yüksek olmasını isterim. Eşimden dolayı maaş alıyorum ve benim eşim birinci derecede memur emeklisi. Benim aldığım 17 bin lira maaş, yetmiyor. Ayrıca kira vermiyorum ama geçinemiyorum" dedi.

Emekli yurttaş Beyfi Efe ise, "Bu hükümet emeklilerin düşmanı. Bu hükümetten hayır çıkmaz. Zaten bir şeyler yapacak durumu da yok. Ülkenin üstünü de sattı, altını da sattı. Şimdi maden aramak için ormanları satıyor. Türkiye'de Atatürk'ün ismini silmek için elinden gelen her şeyi yapmaya geldi. Bunları halk bilmiyor ve halkımız çok cahil" diye konuştu.

"Ev kiraları 20-25 bin liradan aşağı değil"

Emekli yurttaş Hüseyin Aydın şunları söyledi:

"25-30 bin lira yapsalar rahata erer. Şu hayat şartları altında bir manava girdiğimiz zaman alacağımız hiç bir şeye yetmiyor, geçinemiyoruz. Ev kiraları 20-25 bin liradan aşağı değil. Karı koca çalışan bir vatandaşı düşündüğümüz halde elde kalacak parayı devletin takdirine bırakıyorum. Ne yapar, ne düşür bilemiyorum ama yılbaşından sonra her şey pahalı olacağı için vatandaş çok tedirgin. Yıllardır bu ızdırabı emekliler çekiyor, hala çekmektedir. Buna devletten bir çözüm yolu bulmasını, hayat şartlarını standartlarının üstünde olan bir emekli maaşı vermesini baştakilerden rica ediyorum."