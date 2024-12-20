Emekliler Yılı 2024: Mücadele Sürecek - Son Dakika
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Emekliler Yılı 2024: Mücadele Sürecek

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Emekli-Sen, 2024'ün emekliler yılı olarak ilan edilmesine karşı emeklilerin yaşadığı zorlukları vurguladı.

20.12.2024 00:48
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Emekli-Sen Samsun Şubesi, "Emekliler yılı olarak ilan ettikleri 2024 yılı, milyonlarca emekli için ölüm sınırında yaşamayla ve çalışmakla geçmiştir. Bu akıl tutulmasına son verecek aklımızla alay edilmesine izin vermeyecek her yılın emeklerin yılı olduğu yarınları mücadelemizle kazanacağız" açıklamasını yaptı.

DİSK'e bağlı Emekli-Sen Samsun Şubesi, TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken emeklilerin haklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sendika adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Emekliler açlık sınırı altındaki aylıklarıyla yaşam mücadelesi verirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emeklilerin aylıklarının yasal mevzuata göre arttırılacağını müjdeliyor. Yasalara uymamayı, anayasal hak gasplarını öylesine normalleştirdiler ki, yasal mevzuata uyacak olmalarını büyük bir mutlulukla karşılamamızı bekliyorlar. Yasal mevzuatı uygulamak müjde değil, sorumluluktur. Dahası yasalara uyacaklarını bildirip alkış bekleyen bu iktidar, 5510 sayılı yasa ile halihazırda emeklileri açlığa ve sefarete mahkum etmektedir. Reform adı altında Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini baştan aşağıya değiştirmeye yönelik uygulamalar, emekli aylıklarının sistematik biçimde düşmesine neden olmuştur.

Emeklilik yaşını yükselten, emekliyi hak ediş koşullarını zorlaştıran emekli aylıklarını düşüren, yeni hesaplama yöntemiyle açlığa mahkum edilen emekliler, yaşamlarını idam ettirebilmek için çalışmak zorunda kalmaktadır. Çöken sağlık sisteminin altında yine emekliler kalmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetinden yararlanamayan emekliler, sosyal yaşamın da dışına itilmektedir. Çevre, barınma, ulaşım gibi en temel haklardan mahrum bırakılmaktadır. Tüm bunların karşısında haklarını arayan emeklilerin örgütlenmesini engelleyenler, emeklilerin sendikal hak ve özgürlüklerinin karşısına dikilenler, emekliler yılı olarak ilan ettiği 2024 yılını değerlendirmek üzere emeklilerin temsilcileriyle bir araya geleceklerini duyuruyor.

Emekli sendikalarına gözlerini kapatan, emeklilerin sesini duymazdan gelen, emeklilerin kendilerini temsil etmesi için örgütlendiği sendikaları kapatmaya çalışan bu iktidarın uygun gördüğü temsilcilerle yapacağı herhangi bir toplantının hiçbir değeri yoktur. DİSK Emekli-Sen emeklilerin sendikalarına danışılmadan hayata geçirilecek hiçbir politika ve uygulamanın emeklilerin taleplerini yansıtmayacağını bilmektedir. Emekli aylıklarının adil ve yaşanabilir bir düzeye çekilmesi için, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti için, yaşlı dostu şehir planlaması için, kültürel, sosyal ve demokratik haklarının tanınması için, toplu sözleşmeli sendikal hakkını isteyen emekliler DİSK Emekli-Sen'de birleşmeye devam edecektir. Uluslararası sözleşmelerden doğan bir insan hakkının kullanılmasıyla kurulan DİSK Emekli-Sen insan hakları çerçevesinde mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Emekliler yılı olarak ilan ettikleri 2024 yılı, milyonlarca emekli için ölüm sınırında yaşamayla ve çalışmakla geçmiştir. Bu akıl tutulmasına son verecek aklımızla alay edilmesine izin vermeyecek her yılın emeklerin yılı olduğu yarınları mücadelemizle kazanacağız. Emeklilik haktır. Yasalara uymak zorunluluk."

Emekliler Yılı 2024: Mücadele Sürecek
Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Samsun, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Yılı 2024: Mücadele Sürecek - Son Dakika

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