Emeklilerden Ahde Vefa İstiyoruz

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – Görevden alınan CHP Samsun İl Örgütü ile Devrimci Emekliler Sendikası'nın ortak basın açıklamasında emekli aylıklarının "insanca yaşanabilecek" seviyeye yükseltilmesi istendi.

Görevden alınan CHP Samsun İl Örgütü tarafından "Geçinemiyoruz, susmuyoruz! Hakça bir yaşam için birlikte mücadele ediyoruz" sloganıyla basın açıklaması düzenlendi.

Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın, burada yaptığı açıklamada, her zam döneminde emeklilerin benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Aydın, "Yine bir emekli aylıklarının, memur maaşlarının artış dönemini yaşıyoruz. Yine bir haziran ayını geride bıraktık, temmuz ayına doğru gidiyoruz ve TÜİK bizleri yine yanıltmadı. Haziran ayı enflasyon oranı beklenenin çok daha altında, komik bir rakam olarak açıklandı" dedi.

"EMEKLİLER BİLİNÇLİ OLARAK YOKSULLAŞTIRILDI"

Aydın, "AKP iktidarı göreve geldiği ilk günden itibaren emeklilerin durumunu kötüleştirmek, yoksullaştırmak, onları fakirliğe mahküm etmek amacıyla bilinçli olarak bir faaliyet içerisindedir. İktidara geldiği günden itibaren bu çabası açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.

Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu ise TÜİK verileri doğrultusunda belirlenen emekli aylıklarını "sefalet ücreti" olarak nitelendirerek, "Emek ve demokrasi mücadelesinden emekli olmadık, olmayacağız. Bizlere dayatılan sefalet ücretini kabul etmiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz ücretleri örgütlü mücadeleyle alacağımıza inanıyoruz" dedi.

"GELİRLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALMAKTADIR"

Görevden alınan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri sonrasında belirlenen emekli zamlarının vatandaşın alım gücünü artırmadığını söyledi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 17,75, memur emeklilerine ise yüzde 13,52 oranında zam yapıldığını hatırlatan Özdağ, asıl önemli olanın açıklanan oranlar değil, emeklilerin satın alma gücü olduğunu belirtti.

TÜRK-İŞ'in Haziran 2026 verilerine göre açlık sınırının 35 bin 758 lira, yoksulluk sınırının ise 116 bin 478 liraya ulaştığını belirten Özdağ, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin emeklilerin geçim sıkıntısını gidermeye yetmeyeceğini ifade etti.

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşların durumunun daha da ağır olduğunu dile getiren Özdağ, "Yıllarca çalışıp prim ödeyen emeklilerimize reva görülen tablo budur. Dul ve yetim aylığıyla geçinmeye çalışan vatandaşlarımızın gelirleri de açlık sınırının oldukça altında kalmaktadır" diye konuştu.