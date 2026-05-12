Emeklilerden Aylık ve İkramiye Artışı Talebi

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekliler, aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

DEV Emekli Sen Burhaniye Şubesi'nin düzenlediği eyleme, Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri de destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan emekliler, "Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız" ve "Emekliye bütçe" sloganları attı.

Dev Emekli Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül, yaptığı basın açıklamasında, emeklilerin artık huzur içinde yaşayamadığını, ekonomik politikalar nedeniyle yoksulluğa itildiklerini söyledi.

Emeklilerin fabrikalardan okullara, tarlalardan hastanelere kadar değer ürettiklerini ancak iktidar tarafından yük olarak görüldüklerini ifade eden Püskül, "Emeklilik yılları acımasız bir hayatta kalma savaşına dönüştü; yaşam alanlarımıza ve soframıza müdahale ediliyor. İlerleyen yaşımız gereği en temel ve acil ihtiyacımız olan sağlık hizmetlerine erişim, bugün bizler açısından ulaşılamaz bir lüks haline getirilmiştir" dedi.

Açlık sınırının 30 bin, yoksulluk sınırının ise 115 bin liraya dayandığını belirten Püskül, şunları kaydetti:

"Böylesi bir yıkım ortamında, milyonlarca emekli 20 bin lira bandındaki komik rakamlarla koca bir ayı geçirmeye zorlanmaktadır. Eskiden kilo ile aldığımız eti, peyniri artık kasabın ve şarküterinin önünden geçerken sadece uzaktan seyrediyoruz. Avrupa'daki emekliler dünyayı gezerken, bizim tatil rotamızın sınırları maalesef iktidar tarafından çiziliyor; mutfak ile oturma odası arasındaki o dar koridor."

Yıllardır meydanlarda mücadelesini verdiğimiz bayram ikramiyeleri, yüksek ve kontrol edilemeyen enflasyon karşısında adeta buharlaşıp yok oldu. Bugün büyük müjdelerle açıklanan 4 bin liralık ikramiye ile kurbanlık almak bir yana, pazar masrafını karşılamak veya torunlarımıza bayram sabahı gönül rahatlığıyla bir harçlık vermek dahi imkansızdır."