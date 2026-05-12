Emeklilerden Aylık ve İkramiye Artışı Talebi

12.05.2026 18:07
Balıkesir'de emekliler, aylık ve bayram ikramiyelerinin artırılması için basın açıklaması yaptı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekliler, aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

DEV Emekli Sen Burhaniye Şubesi'nin düzenlediği eyleme, Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri de destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan emekliler, "Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız" ve "Emekliye bütçe" sloganları attı.

Dev Emekli Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül, yaptığı basın açıklamasında, emeklilerin artık huzur içinde yaşayamadığını, ekonomik politikalar nedeniyle yoksulluğa itildiklerini söyledi.

Emeklilerin fabrikalardan okullara, tarlalardan hastanelere kadar değer ürettiklerini ancak iktidar tarafından yük olarak görüldüklerini ifade eden Püskül, "Emeklilik yılları acımasız bir hayatta kalma savaşına dönüştü; yaşam alanlarımıza ve soframıza müdahale ediliyor. İlerleyen yaşımız gereği en temel ve acil ihtiyacımız olan sağlık hizmetlerine erişim, bugün bizler açısından ulaşılamaz bir lüks haline getirilmiştir" dedi.

Açlık sınırının 30 bin, yoksulluk sınırının ise 115 bin liraya dayandığını belirten Püskül, şunları kaydetti:

"Böylesi bir yıkım ortamında, milyonlarca emekli 20 bin lira bandındaki komik rakamlarla koca bir ayı geçirmeye zorlanmaktadır. Eskiden kilo ile aldığımız eti, peyniri artık kasabın ve şarküterinin önünden geçerken sadece uzaktan seyrediyoruz. Avrupa'daki emekliler dünyayı gezerken, bizim tatil rotamızın sınırları maalesef iktidar tarafından çiziliyor; mutfak ile oturma odası arasındaki o dar koridor."

Yıllardır meydanlarda mücadelesini verdiğimiz bayram ikramiyeleri, yüksek ve kontrol edilemeyen enflasyon karşısında adeta buharlaşıp yok oldu. Bugün büyük müjdelerle açıklanan 4 bin liralık ikramiye ile kurbanlık almak bir yana, pazar masrafını karşılamak veya torunlarımıza bayram sabahı gönül rahatlığıyla bir harçlık vermek dahi imkansızdır."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
