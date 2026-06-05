Emeklilerden AYM'ye Dilekçe Desteği

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi üyeleri, emeklilere 3 yıl önce verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammının uygulanması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) açılan davaya destek için AYM'ye iletilmek üzere Hopa Adliyesi'ne dilekçe verdi. Şube Başkanı Saim Aydın, "Emekli memurlar bu haktan yararlandırılmadı. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun emekli memurlar için de bir hak kazanımı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Artvin'de Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi üyeleri, emekli memurlara verilmeyen seyyanen zamla ilgili açılan davaya destek vermek amacıyla Hopa Adliyesi önünde bir araya geldi. Sendika üyeleri, hazırladıkları dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmek üzere adliyeye teslim etti.

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şube Başkanı Saim Aydın, Hopa Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Yargıtay'dan emekli Seyfettin Çileksiz'in başvurusu üzerinden emekli memurların hak arayışına dikkat çekti.

Aydın, "Yargıtay'dan emekli arkadaşımız Seyfettin Çileksiz, bu durumun düzeltilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte, emekli memurların da bu haktan yararlanabileceğine inanıyoruz. Tüm emekli memur arkadaşlarımızın dilekçe vererek bu başvuruya destek olmasını istiyoruz. Şimdi sırayla kayıt kabul merkezine giderek dilekçelerimizi teslim edeceğiz. Bu dilekçeler taranarak Anayasa Mahkemesi'ne online olarak iletilecek. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.