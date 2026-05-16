Emeklilerden Bayram İkramiyesi Talebi

16.05.2026 13:46
Edirne'de emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyenin en az 17,500 TL olmasını istiyor.

(EDİRNE) - Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilcisi Hasan Kılıç, Kurban Bayramı ikramiyesinin en az 17 bin 500 TL olması gerektiğini vurguladı. Milyonlarca emeklinin kira, gıda, ulaşım, sağlık ve temel yaşam giderlerini karşılamakta zorlandığını belirten Kılıç, emeklilerin geçim sıkıntısı nedeniyle ek iş aramak zorunda kaldığını kaydetti.

Edirne Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri ve vatandaşlar taleplerini sıraladılar.

Sendika Edirne Temsilcisi Hasan Kılıç yaptığı basın açıklamasında bayram ikramiyesinin en az 17 bin 500 TL olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kurban Bayramı öncesinde ikramiyenin arttırılmasına ilişkin hiçbir hazırlığın yapılmaması da emeklilerin yaşadığı yıkımın görmezden geldiğini göstermektedir. Bizler biliyoruz ki, sorun yalnızca ekonomik değildir. Sorun emeği değersizleştiren, halkı yoksullaştıran, siyasal ve ekonomik düzendir. Milyonlarca emekli kira, gıda, ulaşım, sağlık ve temel yaşam giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. En düşük emekli aylıkları açlık sınırının bile altında kalırken milyonlarca emekli yaşamını sürdürebilmek için borçlanmakta, ek iş aramakta ya da en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda bırakılmıştır. Bu nedenle emeklilerin sorunu yalnızca yüzdelik zam meselesi değildir. Çünkü düşük maaşa yapılan yüzdelik artış düşük maaşı daha da kalıcı hale getirmektedir. Kök aylık oyunları ve hesaplamalarıyla emekliler yıllardır oyalanmaktadır."

Kaynak: ANKA

