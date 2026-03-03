Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi - Son Dakika
Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi

03.03.2026 15:40
Osmaniye'de emekliler, bayram ikramiyesinin artmamasına tepki gösterdi, hayat pahalılığını vurguladı.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılmayacağı yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Emekliler, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ikramiyenin artırılması gerektiğini belirtti. Bir yurttaş, "Kendilerine gelince kesenin bereketi her tarafa var, bize gelince hiçbir şey yok" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulan yeni mali düzenleme paketinde emekli bayram ikramiyelerine yönelik bir artış maddesinin bulunmadığını bildirdi. Güler'in bu açıklaması sonrası Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emeklilerden tepki geldi.

Bir emekli vatandaş, "Hiçbir şey diyemiyorum, bu devletin elinde. Ne verirse ona şükrediyoruz biz. Zam yoksa yok, ne yapalım? Bayramda Allah verdiği boğazı aç koymazmış, Allah verir" dedi. Yurttaş, kiracı olduğunu ve aylığıyla geçinemediğini dile getirdi.

Bir başka yurttaş da "İkramiyenin 6-7 bin lira olması lazımdı. Vermezse yapacak bir şey yok. İşe gidiyorum, ek işle geçiniyoruz" dedi.

"Bu verdikleri 4 bin lirayı da alsalar daha iyi"

Bir vatandaş geçinmek için ek iş yaptığını bildirerek, şunları söyledi:

"Bu verdikleri 4 bin lirayı da alsalar daha iyi, hiç vermesinler. Normal enflasyonu versinler en azından, o da yok. En azından 7 bin lira olması lazımdı. Kendilerine gelince kesenin bereketi her tarafa var, bize gelince hiçbir şey yok. Beyefendilerin bir harcırahı yeter. Oraya git harcırahını al, buraya git harcırahını al, bindikleri arabalara bak, yaktıkları mazota benzine bak, bize gelince de hiçbir şey yok. Verdikleri 20 bin lira emekli maaşı."

Bir başka kent sakini ise, "Geçen sene verdikleri 4 bin liraydı, bu sene yine 4 bin lira, fazla bir şey vermiyor. Enflasyon arttı ama lafla arttı, hiçbir şey görmüyoruz. Elimiz de avucumuz da boş. Bayramda dişimizin kanını somuracağız. Çocuk et dese etin yüzüne bakamayacağız, bayram harçlığı yok. Emekli ile dalga geçiyorlar. Emeklinin halini soran yok, eden yok" sözleriyle tepki gösterdi.

"Bizi sürüm sürüm süründürüyorlar"

Bir vatandaş da, "70-80 bin lira verdikleri insanlar kadar olamadık. 25-30 bin lira ile bizi böyle sürüm sürüm süründürüyorlar. Bayram ikramiyesi verdiği de gitti. Verdiği maaş da gitti, zam da gitti. Salatalığın kilosu 120-130 lira olmuş, domates 100 lira olmuş. Hani enflasyon düşüyordu? Yalandan başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

16:03
