Emeklilerden İkramiye Talebi

05.03.2026 12:44
DEV EMEKLİ-SEN, emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması için imza kampanyası başlattı.

Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)

– DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası (DEV EMEKLİ-SEN) Samsun Atakum Şubesi üyeleri, emekli bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebiyle Atakum Semt Pazarı'nda imza kampanyası başlattı. Şube Başkanı Tacettin Aydın, "İster asgari ücret, ister resmi enflasyon, ister gıda enflasyonu dikkate alınsın emekli ikramiyeleri eridi, tükendi, bitti; ikramiyeler pula döndü. Emekli aylıkları ve emeklilere verilen bayram ikramiyeleri derhal artırılmalıdır" dedi.

DİSK'e bağlı DEV EMEKLİ-SEN Atakum Şubesi üyeleri tarafından emekli bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebiyle Atakum'da kurulan semt pazarında imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında düzenlenen basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Tacettin Aydın, şunları söyledi:

"Emekli ikramiyeleri en az asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Türkiye'de emeklilerin alım gücü giderek düşüyor; emekliyken insanca yaşamak giderek zorlaşıyor; milyonlarca emekli açlık sınırının altındaki asgari ücrete bile erişemiyor. Emeklilerin yaşam mücadelesi sürerken emeklilikte adalet ve insanca yaşam taleplerine AKP hükümeti yıllardır kulak tıkıyor. AKP hükümeti emekli aylıklarının bu erimesine son vermek, aylıkları insanca yaşanacak bir düzeye yükseltmek ve emeklilere milli gelirden pay vermek yerine sorunları yamalamaya çalışıyor. Bugün gelinen noktada o yamalar da giderek küçülüyor."

"İkramiyeler pula döndü"

'Harçlık' olarak verdikleri emekli ikramiyeleri ise yıllardır alım gücünü kaybetmeye devam ediyor, anlamlı bir artış yapılmıyor. 2026 yılında ise emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağına dair kanun teklifi bayrama bir ay kala hala Meclis'e sunulmadı. Hatta hiç artırılmayacağı yönünde sözler dile getirilmeye başlandı. İster asgari ücret, ister resmi enflasyon, ister gıda enflasyonu dikkate alınsın emekli ikramiyeleri eridi, tükendi, bitti. İkramiyeler pula döndü. Bu yıl da emekli bayram ikramiyelerine anlamlı bir artış yapılmazsa alım gücü daha da düşecek. Bu nedenle emekli aylıkları ve emeklilere verilen bayram ikramiyeleri derhal artırılmalıdır.

"Emeklilerin sendikalaşma hakkının önündeki engeller kaldırılmalı"

Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret karşısında da ciddi bir kayba uğramıştır. Emekliler bu ülkenin yükü değil, onurudur. Yıllarca üreterek, çalışarak, vergi ödeyerek ülkenin kalkınmasına katkı sunan milyonlarca emekli sadaka değil, hakkını istemektedir. Bugün emekli aylıklarının açlık sınırının altında kalmasının da emekli bayram ikramiyelerinin bir harçlığa dönüşmesinin de sorumlusu emeklilerin örgütlenmesinin önüne türlü türlü engeller çıkaranlar, emekli sendikalarını kapatanlardır. Emeklilerin sendikalaşma hakkının önündeki engeller kaldırılmalı, emekliler kendi yaşam koşulları için söz hakkına sahip olmalıdır. Bizler emekli ikramiyelerinin en az asgari ücret kadar olması talebimizi duymayan kulaklara duyurmak, görmeyen gözlere göstermek amacıyla bu defa TBMM'ye hitaben bir imza kampanyası başlatarak halkımızın onayını almak ve bu onayı ilgili makamlara iletmek istiyoruz."

İmza Kampanyası, Asgari Ücret, Ekonomi

