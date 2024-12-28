Emeklilerden Maaş Artışı İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emeklilerden Maaş Artışı İçin İmza Kampanyası

Artvin Hopa'da Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli maaşları için imza kampanyası başlattı.

28.12.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Tüm Emeklilerin Sendikası, Artvin Hopa'da emekli maaşlarında yapılacak artışla ilgili imza kampanyası başlattı. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi'nden Necmettin Yenigül, "Emeklilerin toplu sözleşme hakları olmalıdır. En düşük emekli maaşı, yeni işe başlayan memurun maaşına eşitlenmelidir" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Şubesi, ilçede stant açarak emekli maaşlarıyla ilgili imza kampanyası başlattı. Sendika adına açıklama yapan Necmettin Yenigül, şunları söyledi:

"Bizim de söyleyecek sözümüz ve hak alacak gücümüz var"

"İnsanca yaşamak istiyoruz, emekli kardeşim. Ülkemizde yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Şimdi, emeklilikte yaşa takılanlarla birlikte bu sayımız 20 milyonu aşmaktadır. 2025 bütçesinde emekliye yaşam hakkı yoktur. Daha dün ülkemizin her köşesinde emeğimize, alın terimize değer verilirken, emekli olduktan sonra yüzde seksenimiz açlıkla karşı karşıya. Emekliler olarak insanca yaşamayı hak ediyoruz. Açlık sınırında ya da yoksulluk sınırında maaşlarla yaşamak insanca yaşamak demek değildir. Enflasyon farkı ödemeleriyle maaşlarımıza artış yaparak, ilan ettiğiniz emeklilik yılını sefalet yılı yaptınız. Tüm Emekliler Sendikası çatısı altında örgütleniyoruz, güçleniyoruz. Emeklilerin önüne çıkarılan tüm engelleri kaldırınız. Emeklilerin toplu sözleşme hakları olmalıdır. En düşük emekli maaşı, yeni işe başlayan memurun maaşına eşitlenmelidir. TÜİK verilerine inanmıyoruz artık, tüm gerçekleri biliyoruz ve yalanları iyi duyuyoruz. Bizim de söyleyecek sözümüz ve hak alacak gücümüz var. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız."

Emekli Tevfik Tantoğlu da şunları söyledi:

"Emekliye zam fazladır. Hiçbir emekli adama oy vermezse, adam kesinlikle kazanamaz. Şoför de ağlıyor, emekli de ağlıyor ve hala adam seçime girdiğinde yine kazanıyor. Anladın mı? Bu emekliye hiç zam vermemesi gerekir çünkü emekli yine oy veriyor ve hiç kimseden zorla oy istenmiyor. Herkes ağlıyor, peki bunlar neden iktidar oluyor? Bakın, burada toplantı yapıldı; emekli var mı? Yok. İşte emekliye zam gerek yok."

Kaynak: ANKA

İmza Kampanyası, Yerel Haberler, Politika, Sendika, Ekonomi, Artvin, Yerel, Yaşam, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Maaş Artışı İçin İmza Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:33:45. #1.13#
SON DAKİKA: Emeklilerden Maaş Artışı İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.