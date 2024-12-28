Emeklilerden Maaş Artışı İçin İmza Kampanyası

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Tüm Emeklilerin Sendikası, Artvin Hopa'da emekli maaşlarında yapılacak artışla ilgili imza kampanyası başlattı. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi'nden Necmettin Yenigül, "Emeklilerin toplu sözleşme hakları olmalıdır. En düşük emekli maaşı, yeni işe başlayan memurun maaşına eşitlenmelidir" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Şubesi, ilçede stant açarak emekli maaşlarıyla ilgili imza kampanyası başlattı. Sendika adına açıklama yapan Necmettin Yenigül, şunları söyledi:

"Bizim de söyleyecek sözümüz ve hak alacak gücümüz var"

"İnsanca yaşamak istiyoruz, emekli kardeşim. Ülkemizde yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Şimdi, emeklilikte yaşa takılanlarla birlikte bu sayımız 20 milyonu aşmaktadır. 2025 bütçesinde emekliye yaşam hakkı yoktur. Daha dün ülkemizin her köşesinde emeğimize, alın terimize değer verilirken, emekli olduktan sonra yüzde seksenimiz açlıkla karşı karşıya. Emekliler olarak insanca yaşamayı hak ediyoruz. Açlık sınırında ya da yoksulluk sınırında maaşlarla yaşamak insanca yaşamak demek değildir. Enflasyon farkı ödemeleriyle maaşlarımıza artış yaparak, ilan ettiğiniz emeklilik yılını sefalet yılı yaptınız. Tüm Emekliler Sendikası çatısı altında örgütleniyoruz, güçleniyoruz. Emeklilerin önüne çıkarılan tüm engelleri kaldırınız. Emeklilerin toplu sözleşme hakları olmalıdır. En düşük emekli maaşı, yeni işe başlayan memurun maaşına eşitlenmelidir. TÜİK verilerine inanmıyoruz artık, tüm gerçekleri biliyoruz ve yalanları iyi duyuyoruz. Bizim de söyleyecek sözümüz ve hak alacak gücümüz var. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız."

Emekli Tevfik Tantoğlu da şunları söyledi:

"Emekliye zam fazladır. Hiçbir emekli adama oy vermezse, adam kesinlikle kazanamaz. Şoför de ağlıyor, emekli de ağlıyor ve hala adam seçime girdiğinde yine kazanıyor. Anladın mı? Bu emekliye hiç zam vermemesi gerekir çünkü emekli yine oy veriyor ve hiç kimseden zorla oy istenmiyor. Herkes ağlıyor, peki bunlar neden iktidar oluyor? Bakın, burada toplantı yapıldı; emekli var mı? Yok. İşte emekliye zam gerek yok."