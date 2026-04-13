Emeklilerden Sefalet Zulmüne Son Mitingi

13.04.2026 09:57
Karabük'te emekliler, ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek için miting düzenledi. Taleplerini ilettiler.

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük'te "Sefalet Zulmüne Son" bölge mitingi düzenledi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen mitinge sendikanın Ankara, Bartın ve Zonguldak şubelerinden de çok sayıda emekli katıldı. Miting, Yenişehir Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalığın yürüyüşüyle başladı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan emekliler, sloganlar eşliğinde miting alanına yürüyerek yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şube Başkanı Burhan Kelez, yaptığı konuşmada, mevcut ekonomik koşulların emekliler için sürdürülemez olduğunu belirtti. Kelez, şunları söyledi:

"İktidar tez elden bu kara rejimden vaz geçmelidir. İnsanca yaşam için demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin inşa edilmesi zorunludur. Savaşın olduğu ülkelerde bile hayat pahalılığı ülkemizdeki kadar yoktur. Bu aylıklarla yaşanmaz. İktidar önlem almalıdır. Acilen her emekli aylığına ilave olarak 20 bin lira seyyanen zam veya hazine yardımı yapılmalıdır. Daha sonra, yani temmuz ayında emekliler ve emeği ile geçinenler için gerçekçi çözümler üretilmelidir. Emeklilere sendika hakkı tanınmalıdır."

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da emeklilerinin hak ettikleri ücreti alamadıklarını, sefalet içinde yaşamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Akay, "Kaynakların emekliden, emekçiden, dar gelirliden, çiftçiden, esnaftan yana aktarılması gerekiyor. Bu bütçe var, kaynak var ama maalesef tercih meselesi. Emeklimizin bu yükünü ortadan kaldırmak ve hak ettiği şekliyle geçimini sağlayacak ücretleri vermek zorundayız. Geçmiş enflasyona göre değil, refahını attıracak şekliyle gerçek enflasyona göre zam yapmak zorundayız" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Mukaddes Tunca ise Türkiye'deki milyonlarca emeklinin bilinçli bir yoksullaştırma politikasıyla sefalet zülmüne mahkum edildiğini söyledi.

Tunca, "Yıllarca çalıştık, ürettik, bu ülkeyi ayakta tuttuk. Ama bugün geldiğimiz noktada emeklilik dinlenmek değil; yoksulluğa karşı hayatta kalma mücadelesidir. Ekonomide ise gerçekler ortadadır. TÜİK'in açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Gerçek enflasyon pazarda, faturada ve kirada yaşanıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:30
Bakan Fidan, ABD ve İran’ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı Mesele Hürmüz değilmiş
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
