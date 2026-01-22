Eskişehir'de Emeklilerden Tramvayda Sessiz Protesto

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - DİSK Emekli Sen üyeleri, emekli aylıklarının düşüklüğüne dikkati çekmek amacıyla tramvaylarda ağızlarına yapıştırdıkları bantlarla sessiz eylem yaptı.

Emekli aylıklarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin emekliler için açtığı Emek Kafe'de bir süredir oturma eylemi yapan DİSK Emekli Sen üyeleri, belediye tramvay durağında bir araya geldi.

Ellerine aldıkları dövizler ve ağızlarına yapıştırdıkları bantlarla tramvaya binen emekliler, sessiz eylem yaptı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kadar giden emekliler adına tramvaydan inmeden önce kısa bir konuşma yapan DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, bin lira maaş zammını sadaka olarak nitelendirdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.

Emeklileri mücadele etmeye çağıran Kılıç, "Bizim kültürümüzde büyüğe saygı vardır. Hani saygı, hani vicdan, hani iman?" dedi.