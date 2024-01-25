Emeklilere Destek: Odunpazarı Belediyesi\'nin Hizmetleri

Emeklilerin açlık ve yoksulluk ile mücadele ettiğine dikkat çeken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu duruma tepki gösterdi. Odunpazarı Belediyesi'nin emeklileri yalnız bırakmayacağını söyleyen Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi halkçı, sosyal ve derman belediyecilik anlayışını benimseyen bir belediye. 7'den 70'e bize ihtiyaç duyan herkesin yanında olacağız. Derdi olana, sıkışana derman olacağız. Biz geçmişimize saygı duyuyoruz. Emekliler de yıllarca bu ülkeye hizmet eden, bizlerin büyüğü, bizim geçmişimiz. Onların ruh ve beden sağlığı için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Emekliler ile ilgili çalışmalarını "Geçmişe Saygı, Geleceğe Güven: Odunpazarı Belediyesi Emeklilerin Yanında!" sloganı ile sürdüren Odunpazarı Belediyesi, emeklilerin fiziksel ve ruh sağlığı için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Odunpazarı Belediye 60 yaş ve üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için Emek Mahallesi Zümrüt Park içine ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'ne Koca Çınar Yaşam Merkezi açtı. Çok amaçlı salon, faaliyet salonu, sağlık birimi, mescit, yemek salonu, mutfağın bulunduğu Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde ayrıca yaşlıların günlerini doğal hayat içerisinde geçirebilecekleri bahçe oturma grupları, kamelyalarla düzenlenen park da bulunuyor. Çeşitli atölyeler ve eğitim çalışmalarının düzenlendiği Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde, kıdemli vatandaşların üretmeleri ve eğlenmeleri için de çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Ayrıca müzik çalışmaları, tiyatro, resim, halkoyunu, örgü, şiir okuma-yazma, moral- motivasyon etkinlikleri de yapılıyor. Gün içinde tüm ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılandığı Koca Çınar yaşam Merkezleri, 60 yaş ve üstü vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

LÜTFÜ YÜKSEL YAŞAM MERKEZİ İLE 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİLİYOR

Odunpazarı Belediyesi, Koca Çınar Yaşam Merkezleri ile gün içerisinde 60 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesini sağlarken, Vadişehir Mahallesi'ne açtığı Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi ile 55 yaş ve üzeri vatandaşlara ise yatılı hizmet veriyor. 56 odanın bulunduğu yaşlı bakım merkezi, 135 yatak kapasiteli. 7/24 yatılı hizmet veren Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi, 5 katlı. Binanın bodrum katında; mutfak, mescit, çamaşırhane ve soğuk hava depoları buluyor. Binanın zemin katında karşılama lobisi, idari bölüm, sağlık birimi ve yemekhane yer alıyor. Birinci katta, aile görüşme odaları, toplantı ve etkinlik odaları, geriatri servisi; geriatri servisinde ise yatağa bağımlı günlük yaşamsal faaliyetlerini yürütemeyen kıdemli vatandaşlar için bakım birimi var. Binanın üst iki katında ise 4'ü tek kişilik olmak üzere 56 yatak odası bulunuyor. Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde hemşireler, acil tıp teknisyenleri (ATT), psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yanı sıra aşçı, mutfak personeli, misafirlerin kişisel bakımları ile ilgilenen yaşlı bakım personelleri görev yapıyor. Sağlık birimi ise kıdemli vatandaşların 7 gün 24 saat sağlık kontrolleri ve sağlık takibini yapıyor. Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde kıdemli vatandaşlar için müzik, tiyatro atölyelerinin yanı sıra çeşitli branşlarda kurslar da var.

ÇAY 3 LİRA

Emeklilerin dışarı çıkıp sosyalleşmesi, çay içip sohbet etmesi için belediye bünyesinde bulunan kafelerde çaya zam yapılmadı. Çay ocaklarında 5 liradan, kahvehanelerde 7 liradan satılan çay, Hamamyolu Caddesi, Hicri Sezen Meydanı, Cumhuriyet Parkı ve Aladdin Park'ta yer alan Odunpazarı Belediyesi'ne ait kafelerde çay 3 liradan hizmete sunuluyor. Odunpazarı Belediyesi kış sezonunda Aladdin Park ve Hamamyolu Caddesi köprü altında yer alan kafelerde hizmet vermeye devam ediyor.

ÜCRETSİZ EV TEMİZLİĞİ VE BANYO HİZMETİ

Odunpazarı Belediyesi'nin Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) Birimi, 65 yaş üzeri ya da ağır engelli olup yardıma muhtaç durumdaki kişilerin evlerini temizliyor, onların kişisel bakım ve sağlık kontrollerini yapıyor. Evde Banyo Birimi ise hasta, yaşlı ve engelli bireylerin kendi evlinde ücretsiz banyo, saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak tırnak kesimi hizmeti veriyor. Hasta, yaşlı ve engelli kişiler, ortopedik mikrop barındırmayan şişme banyo küvetinin içinde tek kullanımlık küvet galoşu kullanılarak sıcak su ile yıkanıyor.