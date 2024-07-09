Emeklilerin 10 bin lira maaşla geçinmesi zorlaşıyor

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(MALATYA) - Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, "4 milyon emekli ve ailesi 2025 yılına kadar 10 bin lira almaya devam edecek. Bugün geldiğimiz noktada emekli olup da halen çalışanlar var. Emekli 10 bin lira ile ev kirasını karşılamak, çocuklarını aç bırakmamak için ek iş yapmak zorunda kaldı" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Emekliler Yılı'nın, emekliler için yüksek enflasyondan başka bir anlam taşımadığını belirtti ve Türkiye'deki emekli maaşlarının yetersizliğine dikkati çekti.

Emeklilerin, 10 bin liralık maaşla nasıl geçineceğini hesaplamak zorunda kaldıklarını belirten Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, şunları söyledi:

"Açlık sınırının 20 bin, yoksulluk sınırının 62 bin lira olduğu ülkemizde emekli maaşları depremden bu yana kök maaş hikayelerini ve 10 bin lirayı bir türlü geçemedi. Üstelik 4 milyon emekli ve ailesi 2025 yılına kadar 10 bin lira almaya devam edecek. ve bu 10 bin lirayla bir ayını geçirmek zorunda. Biz Türkiye emeklileri olarak gelir açısından dünya sonuncusu, yaşam kalitesi bakımından sondan ikinci olduk. Yani 22 yıllık iktidarları sonrasında geldiğimiz nokta budur. Biz emekliler olarak insan onuruna yakışır şekilde yaşam için hak arama mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Esas olan yaşamak değil, insana yakışır şekilde onurlu yaşamaktır. Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaşamaktır bütün amacımız."

"Emekli olup hala çalışanlar var"

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz noktada 4 milyon emekli olup da halen çalışanlar var. Bir o kadar da yaşına uygun iş arıyor. Emekli 10 bin lira ile ev kirasını karşılamak, çocuklarını aç bırakmamak için ek iş yapmak zorunda kaldı. 10 bin lira ile nasıl geçiniriz diye hesap yapan emekliler, bugün ben ekonomistim diyen ve bütün yetkiyi elinde bulunduranlardan daha fazla ekonomist oldular. Çünkü 10 bin lira ile geçinmek, 15 bin lira olan kira, öğrencisi olan aileler, faturalar... Hepsi 10 bin lirayla nasıl döndürecek? Bunun için ek iş yapmak zorunda kalıyor."