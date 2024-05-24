Emeklilerin Beklentisi: Seyyanen Zam İstiyoruz - Son Dakika
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Emeklilerin Beklentisi: Seyyanen Zam İstiyoruz

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DİSK'e bağlı Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Durmuş Kandemir, emeklilerin yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekerek, seyyanen zam taleplerini dile getirdi. Kandemir, emeklilerin alım gücünün düştüğünü ve yaz aylarında dahi alışveriş yapamadıklarını belirtti. Hükümetten beklentilerinin emeklilere yaşanabilecek bir maaş sağlanması olduğunu vurguladı.

24.05.2024 13:08
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - DİSK'e bağlı Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Durmuş Kandemir, "Yaz geliyor ama alışveriş yapamıyoruz. Torunlarımız var onlara harçlık veremiyoruz. Hep böyle üzülerek ömrü tüketiyoruz. Herkes sefa içerisinde emekli cefa içerisinde. Bunu artık herkes görmeli diye düşünüyorum. Hükümetten beklentimiz belli. Bu seyyanen zamları başkaları verecek değil. Biz yaşanabilecek bir emekli maaşı istiyoruz" dedi.

DİSK'e bağlı Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Durmuş Kandemir, Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hep böyle üzülerek ömrü tüketiyoruz"

Başkan Durmuş Kandemir, şöyle konuştu.

" Türkiye'de emeklilik yok durumda. Sıfırı tüketmiş durumdayız. Emekli, bu parayla ne sokağa çıkabilir ne de dışarıda bir çay dahi içemez, içemiyoruz da. Emeklinin durumu gerçekten çok vahim. Fakat yukarıdakiler emeklileri yok sayıyor. Bu konuda çok üzgünüz. Temmuz ayında verilecek zamlar falan bizi kurtarmaz. Mutlaka ve mutlaka biz seyyanen zam istiyoruz. Biz pazara gidemiyoruz. 50 senedir pazara gittiğimiz dönemler bitti. Şimdi pazar bile yapamıyoruz. Kasabın önünden dahi geçemiyoruz. Yaz geliyor ama alışveriş yapamıyoruz. Torunlarımız var onlara harçlık veremiyoruz. Hep böyle üzülerek ömrü tüketiyoruz. Herkes sefa içerisinde emekli cefa içerisinde. Bunu artık herkes görmeli diye düşünüyorum. Hükümetten beklentimiz belli. Bu seyyanen zamları başkaları verecek değil. Bütçeyi onlar yapıyorlar. Emeklileri de bütçeye katıp bize son günlerimizde nefes aldırsınlar. Biz yaşanabilecek şekilde bir emekli maaşı istiyoruz. Rakam önemli değil. Türkiye'deki gerçek enflasyona göre maaş alalım. TÜİK'in açıkladığı gerçek olmayan enflasyonu biz kabul etmiyoruz. Türkiye şartlarına göre ne gerekiyorsa o yapılsın."

Emeklilerin Beklentisi: Seyyanen Zam İstiyoruz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emeklilerin Beklentisi: Seyyanen Zam İstiyoruz - Son Dakika

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