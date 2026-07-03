Emeklilerin Maaş Zammı %17,76 - Son Dakika
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Emeklilerin Maaş Zammı %17,76

03.07.2026 13:15
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TÜİK’in açıkladığı verilere göre, emekli maaş zammı %17,76, ancak alım gücü eriyor.

(YOZGAT)- Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon oranıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 17,76 oldu. Memur emeklisi Osman Karaca, "Bu enflasyon ne gariptir ki hep böyle maaş zamları yapılacağı zaman bir anda düşüveriyor. Aç insanın tansiyonunun birden düştüğü gibi" dedi.

TÜİK, haziran ayına ilişkin "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)" verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişimde 2026 yılı haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış kaydedildi. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 oranında arttı. Verilere göre, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zammı ise yüzde 17,76 oldu

"ŞU GİYSİ ZERRE KADAR DEĞİŞMİYOR"

Yozgat'ta uygun fiyatlı eşya ve giysilerin satıldığı haftalık pazarı gezen 93 yaşındaki Memur emeklisi Nizamettin Şenol, 3 ayda bir aldığı maaşın 60 bin liranın biraz üzerinde olduğunu belirterek, "Aya düşüyor 20 bin lira. Üç ayda bir alıyorum maaşımı. Yetmiyor ama yetiniyoruz. Şu giysi zerre kadar değişmiyor. Değişiyor da yıkanıyor, giyiniyorum. Yoksa yenisini alamıyorum. Çocukların evcilik oynadığı gibi. Cenabıallah sonumuzu hayır etsin. Vatandaş namuslu olacak. Seçim zamanı geldiği zaman gerekli dersi verecek. Ama maalesef o vatandaş yok. 93 yaşındayım. Her geçen gün kötüye gidiyoruz. İyiye gidiyoruz diyen vallahi de aldanır, billahi de aldanır. 93 yaşında ben anladığıma göre öbürleri de anlaması lazım" diye konuştu.

"GEÇİNEMEDİĞİMİZ İÇİN PAZARCILIK YAPIYORUZ"

Memur emeklisi Osman Karaca da, şöyle konuştu:

"Bu enflasyon ne gariptir ki hep böyle maaş zamları yapılacağı zaman bir anda düşüveriyor. Aç insanın tansiyonunun birden düştüğü gibi. Bize açıklayacakları maaş zammı büyük olasılıkla yüzde 16, yüzde 17. Onu şöyle bir hesapladığınızda zaten bir araç sigortasına yüzde 40 üzerinde zam yaptılar. Fazlasıyla götürdü. Sadece araç sigortasından. Benzin zamlarını falan hesaba katmıyorum. Memur emeklisiyiz. Geçinemediğimiz için pazarcılık yapıyoruz. İnanın burada in cin top oynuyor. Şurada bir bariyer kuracaksın. Akşama kadar gelenlerin sayısı toplam 100 kişiyi geçmiyor. İnsanlar kendilerine yeni kıyafet alamıyor. Kendi öz benliğinden fedakarlık ediyorlar. Çok acil ihtiyaçlar olmadığı sürece hiçbir şey almıyor. Alım gücü yok. Elbette ki bu kışın bir de baharı var. Biz de o baharı bekliyoruz. Allah kısmet ederse seçimde bize layık görüleni biz de onlara layık göreceğiz."

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ GÜNDEN GÜNE ERİYOR"

Erdoğan Sağdıç isimli vatandaş da, "Enflasyonun açıklanan rakamlarının marketlerle birbirine tutmadığı konusunda bir fikrim var. Gerçekçi bulmuyorum. Vatandaşın alım gücü günden güne eriyor. Her maaş zammı dönemi öncesinde böyle açıklanan komik enflasyon rakamlarıyla emekli ya da çalışanların doğru maaş artışı almaları engelleniyor. Bunun aynısını aralık ayında da yaşıyoruz. Haziran aylarında da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerin Maaş Zammı %17,76 - Son Dakika

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