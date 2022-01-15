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Emekliye ayrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline vefa plaketi - Son Dakika

Emekliye ayrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline vefa plaketi

15.01.2022 09:52
Emekliye ayrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline vefa plaketi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, emekliye ayrılan personel ile bir araya gelerek vefa plaketi verdi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, emekliye ayrılan personel ile bir araya gelerek vefa plaketi verdi.

Plaket taktimi öncesinde bir açıklama yapan İl Müdürü Karaca, "Burada yıllar boyunca Antalya tarımına ve İl Müdürlüğüne hizmet etmiş, Antalya çiftçisine gönül vermiş, elinden geldiği kadar gayret etmiş insanlarla bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, emeklilik hayatınızda ailenizle ve sevdiklerinizle sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Karaca'nın konuşmasının ardından emekli personele tek tek plaketleri takdim edildi. Tören aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ANTALYA

Emekliye ayrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline vefa plaketi
Emekliye ayrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline vefa plaketi
Emekliye ayrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline vefa plaketi

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Antalya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emekliye ayrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline vefa plaketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekliye ayrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline vefa plaketi - Son Dakika
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