Emet Belediyesinden geçici hayvan barınağı - Son Dakika
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Emet Belediyesinden geçici hayvan barınağı

02.06.2022 09:51
Emet Belediyesinden geçici hayvan barınağı

Emet Belediyesince Esentepe Mahallesi Çullluoluk mevkiinde yapımı devam eden sokak hayvanları için geçici yaşam alanı çalışmaları hızla ilerliyor.

Emet Belediyesince Esentepe Mahallesi Çullluoluk mevkiinde yapımı devam eden sokak hayvanları için geçici yaşam alanı çalışmaları hızla ilerliyor.

Esentepe mahallesi Çulluoluk mevkiinde 2 bin 200 metrekarelik arazideki geçici yaşam alanında müstakil yaşam alanları ve idari binaların yapımları devam ediyor.

Proje çerçevesinde etrafı tel örgülerle çevrili alan içerisinde müstakil yaşam alanları, mağdur köpek yaşam alanı, yavrulu anne yaşam alanı, ortak yaşam alanı, mağdur hayvan yaşam alanları, ilk yardım ve müşahede alanı gibi merkezlerin yanı sıra idari binada yapılacak. İlk etapta 6 adet konuşlandırılan merkezler 12 adede çıkarılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, proje çerçevesinde sokak dostlarının gerekli bakım ve sağlık hizmetlerinin geçici yaşam alanlarında gerçekleştirileceğini belirtti.

Başkan Doğan, "Ormanla iç içe 2 bin 200 metrekarelik geçici yaşam alanımızda sokak hayvanlarımızın başta sağlık anlamında bakımları, tedavileri yapılırken, mağdur hayvan, yavrulu anne hayvanların bakım ve kontrolü için alanlarımız mevcut. Hayvanlar bizim can dostlarımız. Onları geçici bakım merkezimizde en iyi şekilde ağırlayarak gereken tüm tedavi ve bakımları yapılacak. Can dostlarımızı geçici yaşam alanımızda bulundukları süreçte doğal yaşam alanlarında hissetmeleri için düzenlemeler yapılıyor. İlerleyen zamanlarda geçici yaşam alanımızın daha da geliştirilerek daha çok sokak dostumuza hizmet vermesi için çalışmalar sürecek. Ayrıca bu yaşam alanımızda bakımları yapılan hayvanlarımızın sahiplendirilmesi için çalışmalarda yürütülecek "dedi. - KÜTAHYA

Emet Belediyesinden geçici hayvan barınağı
Emet Belediyesinden geçici hayvan barınağı
Emet Belediyesinden geçici hayvan barınağı
Emet Belediyesinden geçici hayvan barınağı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emet Belediyesinden geçici hayvan barınağı - Son Dakika


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