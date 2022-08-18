Emet'te büyük hayır programı - Son Dakika
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Emet'te büyük hayır programı

18.08.2022 14:22
Emet'te büyük hayır programı

Emet Gençlik Derneği koordinesinde İlçe Müftülüğünün desteğiyle büyük hayır programı gerçekleştirildi.

Emet Gençlik Derneği koordinesinde İlçe Müftülüğünün desteğiyle büyük hayır programı gerçekleştirildi.

İlçede son zamanlarda yaşanan orman yangını, genç ölümlü trafik kazaları ve benzeri afetlerin defi için Gençlik Derneği organizasyonuyla bir araya gelen ilçe halkı hep birlikte dua etti.

Zafer Meydanında gerçekleştirilen programa Kaymakam Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

İlçe Müftülüğünün hazırladığı programın açılış konuşmasını ve açılış Kur'an tilavetini Babukbey çarşı camii imamı Halil Kılıç gerçekleştirirken, programda Babuk bey Çarşı camii Müezzin-Kayyım Bekir Dane, Akpınar Cami İmam Hatibi Mustafa Şimşek, Kuyupınar Cami İmam Hatibi Muharrem Bayram, İki başlı Köyü İmam Hatibi Mehmet Koç, Yeniceköy Hacı Ömer Ağa Cami İmam Hatibi Şemsettin Yıldırım Kur'anı Kerim okudular. Hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerinin Hatmi Şerifi yanı sıra Hafız Yasin Üstün ilahiler okudu. Daha sonra meydanda toplanan protokol ve halk hep birlikte dua etti.

Kurban kesimi ve hayır pilav dağıtımı ile sona eren program sonrası konuşan Emet Gençlik Derneği Başkanı Mehmet Usta, "Emet Gençlik Derneği ve Emet İlçe Müftülüğü olarak ilçemizde pek çok hayırseverimizin katkı verdiği Gazi Emet hayrımızı gerçekleştirdik. Hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerimizin Hatmi Şerifi, hocalarımızın Kur'an tilavetleri, kurban kesimi ve yemek ikramı ile programımızı nihayete erdirdik. Şehitlerimiz ve genç yaşta yitirdiğimiz kardeşlerimizin ruhu için, orman yangıları ve doğal afetlerden korunmak için, kaza ve belaların ilçemizden uzak olması için icra ettiğimiz programımıza başta esnaflarımız olmak üzere katkı veren herkese çok teşekkür ederiz "dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emet'te büyük hayır programı - Son Dakika

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