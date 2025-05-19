Emet\'te Hayır Yemeği ve Yağmur Duası

Kütahya'nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde muhtarlık tarafından ikincisi düzenlenen hayır yemeğinde yağmur duası yapıldı.

Doğanlar köyünde gerçekleştirilen etkinlikte öğle namazı öncesi okutulan Mevlit-i Şerif ve kılınan namazın ardından Hisarcık İlçe Müftülüğünde görevli Vaiz Bilal Aydoğdu tarafından yağmur duası yapıldı.

Kaza ve belalara karşı bu yıl hayır yemeği ve yağmur duası etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Hüseyin Çakır, hayır yemeğine katkıda bulunan hayırseverlere ve iştirak edenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA