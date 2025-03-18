Emet’te İyilik Haftası\'nda Gıda Yardımı

Emet Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün ilçedeki ihtiyaç sahibi 30 aileye gıda kolisi yardımında bulunduğu bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca 13-20 Mart tarihleri arasında kutlanan" İyilik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Emet Diyanet Gençlik Koordinatörü Süleyman Aydın ve Manevi Danışman Sıdıka Aydın, Diyanet Genç Gönüllüleri ile birlikte ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere 30 adet Ramazan gıda kolisi yardımında bulundu.
Emet Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü yetkilileri, "Dünyayı iyilik kurtaracak" şiarıyla sürdürdükleri çalışmaların devam edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA
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