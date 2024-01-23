Emet\'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı ile Çocuk Koruma, İzleme ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Emet Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Kaymakam Furkan Seyman başkanlığında ilgili daire amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele aile birliğinin korunması aile içi şiddetin önlenmesi, çocukların korunması konuları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar alınacak tedbirler ve istatiksel sunumlar gerçekleştirildi. - KÜTAHYA