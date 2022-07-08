Ziyarette şehit ailelerinin bayramları kutlanarak, hal ve hatırları soruldu, ihtiyaç ve talepleri dinlendi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. - KÜTAHYA

Kaymakam Hasan Çiçek , Belediye Başkanı Hüseyin Doğan , İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut , İlçe Müftüsü İsmail Çınar , Kurban Bayramı öncesi, merkez ve çeşitli köylerde ikamet eden şehit ailesi ve gazileri evlerinde ziyaret ettiler.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Hisarcık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Emet'te şehit ailesi ve gazilere bayram ziyareti - Son Dakika

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