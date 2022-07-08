Emet'te şehit ailesi ve gazilere bayram ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Emet'te şehit ailesi ve gazilere bayram ziyareti

08.07.2022 16:44
Emet'te şehit ailesi ve gazilere bayram ziyareti

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe protokolü tarafından Kurban Bayramı öncesi şehit ailesi ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe protokolü tarafından Kurban Bayramı öncesi şehit ailesi ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Kurban Bayramı öncesi, merkez ve çeşitli köylerde ikamet eden şehit ailesi ve gazileri evlerinde ziyaret ettiler.

Ziyarette şehit ailelerinin bayramları kutlanarak, hal ve hatırları soruldu, ihtiyaç ve talepleri dinlendi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu Kütahya'da kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu Kemalpaşa'da trafik denetimi yapıldı Kemalpaşa'da trafik denetimi yapıldı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Hisarcık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emet'te şehit ailesi ve gazilere bayram ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:50:23. #1.11#
SON DAKİKA: Emet'te şehit ailesi ve gazilere bayram ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement