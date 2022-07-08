Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor - Son Dakika
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Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor

08.07.2022 13:43

Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor Doluluk oranı yüzde yüze ulaştı Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Kütahya'nın Emet ilçesindeki Emet Termal Resort Otel'de doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor

Doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

KÜTAHYA - Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Kütahya'nın Emet ilçesindeki Emet Termal Resort Otel'de doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Birçok hastalığın tedavisinde şifa dağıtan Emet Termal Otel'in yaklaşık 7 milyon TL tevsii yatırım yapılarak yenilendiğini söyleyen Otel Müdürü Halil Zümrüt, " Yenilenen yüzümüzle Kurban Bayramında otelimizi yüzde yüz oranında doldurduk. Bayram tatilinin uzaması ile birlikte rezervasyonlarımız halen devam etmektedir. Ülkemizin birçok yerinden gelecek misafirlerimizi ağırlayacağız. Tesisimiz doğa içinde, gayet güzel, nezih, huzur içerisinde bir tesis. Burada insanlar gerçekten huzurlu bir tatil geçirebilirler" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor - Son Dakika

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