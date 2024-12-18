Emine Erdoğan: Anadoludakiler Projesi Ulusal Bir Seferberlik - Son Dakika
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Emine Erdoğan: Anadoludakiler Projesi Ulusal Bir Seferberlik

Emine Erdoğan: Anadoludakiler Projesi Ulusal Bir Seferberlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin köydeki çiftçi, kasabadaki esnaf ve şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte buluşturan bir seferberlik olduğunu belirtti. Projenin tanıtım programında, Türkiye'nin üretim geleneğini dünya pazarlarında daha iyi bir yer edinmesi hedefleniyor.

18.12.2024 15:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberlik olduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Anadoludakiler Projesi'nin, dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen belgesel tanıtım programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında tanıtım programı ve Anadoludakiler Sergisi ziyaretine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadoludakiler, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir. Bu hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini, dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emine Erdoğan: Anadoludakiler Projesi Ulusal Bir Seferberlik - Son Dakika

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