Emine Teyze, Hasta Eşinin Üşümemesi İçin Odun Taşıyor

Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Emine Çolak, hasta olan eşinin üşümemesi için dağlardan topladığı odunları sırtında taşıyor. Sırtında yük değil bir anlamda sevgisini taşıyan Emine Teyze'nin bu özverisini görenler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde verilebilecek en güzel hediyenin parayla alınan çiçek değil, hasta eşinin üşümemesi için ilerleyen yaşına rağmen Emine Teyze'nin sırtında taşıdığı odun olduğu belirtildi.

Efeler'e bağlı kırsal Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Emine Çolak, ilerleyen yaşına rağmen birçok gence taş çıkartıyor. Hasta olan eşinin üşümemesi için dağlara çıkan Emine Teyze, topladığı odunları sırtlayıp evine taşıyor. Çocukları destek sağlasa da yakacaklarının bitmesi üzerine kendi imkanlarıyla odun toplamaya çıkan Emine Teyze, sırtına yüklediği odunlar ile hem ısındıklarını hem de ocakta yakarak yemek yaptığını söyledi.

"Eşim kanser hastası"

Çocukluğundan beri bu tür iş yaptığını ve alıştığını ifade eden Emine Teyze, her şeyin başının sağlık olduğuna dikkat çekerek "Eşim akciğer kanseri, ne yapayım. Mecbur ben kadın olarak odun getiriyorum. Sobada yakıyoruz, ocakta yakıyoruz. Dağlardan topladığım odunları sırtlanıyorum getiriyorum" dedi.

"Allahıma bir değil bin kere şükür halimize"

Bir kadın olarak zor olduğunu ancak kadınların da yeri geldiğinde erkeklerden daha çok iş yaptığını ifade eden Emine Çolak, "Tabi zor oluyor. Yaşım 65 ama yapacak bir şey yok. Çocukluğumuzdan beri alıştık artık. Allah'ıma bir değil bin kere şükür halimize. Allah sağlık sıhhat versin. Parayla odunları alamayacağım için mecbur kalıyorum gidip dağlardan topluyorum. Allah gayretini, kuvvetini veriyor. Bu topladıklarımı hem ısınmak için hem de yemek yapmak için kullanıyoruz ocakta. Hem ocak yemeği, ekmeği daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Çok şükür çocuklarım destek oluyor ellerinden geldiğince sağ olsunlar ama evde yakacak bitti. Hasta olan eşim üşüdü. Mecbur gittim topladım. Bazı yerlerde kadınları küçük görüyorlar ama yeri geldiği zaman kadınlar erkeklerden daha fazla iş yapıyor. Ben çok sırtımda çuval taşıdım, tarlalarda taş topladım. Erkek işlerini de yaptım ben" diye konuştu. - AYDIN