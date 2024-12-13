Eminoğlu Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Eminoğlu Gençlerle Buluştu

Eminoğlu Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Düzce'deki Genç Kariyer Akademisi'nde gençlerle bir araya geldi.

13.12.2024 12:40
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Düzce Gençlik Merkezi'nin projesi olan Genç Kariyer Akademisi'ne katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu gençlerle bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Genç Kariyer Akademisi'ne katılan Enes Eminoğlu, ülkemiz gençleri için yürütülmekte olan çalışmaları belirtti.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Türkiye'deki 522 gençlik merkezi ve gençlik merkezlerinin bir kısmında deneyap merkezleri, teknofest kulüpleri, yurtlarda bir milyona yakın öğrenci, üniversitelerde bulunan genç ofisler ile projelere destek verdikleri çalışmaların var olduğunu dile getirerek gençlerden çalışmaların farkında olup, sonuna kadar bu çalışmalardan istifade etmelerinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerin kardeşlik ortamında vakit geçirmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Eminoğlu: "Sadece 2024 yılı içerisinde 220 bin gencimizi kamplarımızda misafir ettik. 17 farklı ülkeye uluslararası çalışmalara dahil olmaları için gençlerimizi gönderdik. Bakanlığımız gençlerin bakanlığı. Sonuna kadar bakanlığın bütün imkanlarından istifade edip, kendinizi ulusal ve uluslararası arenada yetiştirin. Temsil kabiliyetinizi arttırın. Bu ülkeye, bu millete, bütün insanlığa hayırlı çalışmalar üretin" diye konuştu.

Program, akademiye katılan öğrencilerin soru-cevap etkinliği ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'na Düzcespor forması hediyesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Enes Eminoğlu, Gençlik, Güncel, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

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