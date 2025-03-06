Eminönü\'nde Ramazan Alışverişi Yoğun

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Eminönü Mısır Çarşısı'nda vatandaşların Ramazan alışverişi hareketliliği devam ediyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olan kahvaltılık ürünler ilgi görüyor.

İstanbul'un geleneksel alışveriş noktalarından Eminönü'nde Ramazan hareketliliği devam ediyor. En çok ilgili kahvaltılık ürünler görürken, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan peynirin fiyatı 250 TL'den bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Çarşı esnafı, Ramazan'ın bereket getirdiğini belirterek yoğunluğun bayram öncesi artmasını beklediklerini ifade etti.

"Peynirin en çok tuzsuz olanı tercih ediliyor"

Vatandaşların tuzsuz peynir tercih ettiğini söyleyen esnaf Mehmet Memiş, "Fiyatlar önceki yıllara göre pahalı değil. Fiyatlar 230 liradan başlayıp 400 liraya kadar gidiyor. Peynirin en çok tuzsuz olanı tercih ediliyor. Çünkü insanlar sahurda tuzsuz peynirler tüketmek istiyor. Onun içinde tuzsuz peynir tercih ediyorlar. Ramazandan önce güzel bir yoğunluk oldu. Ramazan içinde fiyatlar biraz daha düşüş gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Ramazan bereketiyle geldi"

Ramazanın ilk haftası vatandaşların alışveriş yaptığını söyleyen esnaf Cihan Kali, "Ramazan bereketi ile geldi. İlk 4-5 günümüz yoğun geçti. Çünkü Ramazanda vatandaşların iftar ve sahurda en çok tercih ettiği ürün peynirdir. Daha çok beyaz peynirden taze kaşara, pastırmaya kadar herkes alışverişini yaptı. Vatandaşlarımız ilk hafta alacaklarını aldılar" dedi.

"Bayrama 1 hafta kala yoğunluğumuz artıyor"

Yoğunluğun devam edeceğini söyleyen esnaf Kali, "Ramazan ortasında bir yoğunluk daha bekliyoruz. Bayrama 1 hafta kala yoğunluğumuz artıyor. Fiyatlar, normal. Ezine peynirinin fiyatı 300 lira ile 350 lira arasında değişiyor. Eski kaşar fiyatlarımız 300 ile 400 lira arasında. Herkes az da olsa pastırma alıyor. Pastırmanın kilogramı da bin 700 lira. Ramazana özgü fiyat değişikliğimiz olmadı" diye konuştu. - İSTANBUL