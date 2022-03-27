Eminönü'nde Ramazan yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika
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Eminönü'nde Ramazan yoğunluğu havadan görüntülendi

27.03.2022 00:57
Eminönü'nde Ramazan yoğunluğu havadan görüntülendi

Ramazan Ayı'na sayılı günler kala Eminönü'nde yaşanan alışveriş telaşı dron ile görüntülendi.

Ramazan Ayı'na sayılı günler kala Eminönü'nde yaşanan alışveriş telaşı dron ile görüntülendi.

Ramazan Ayına kısa bir süre kala vatandaşlar iftar ve sahur alışverişi için Eminönü'ne akın etti. Tarihi Mısır Çarşısı çevresinde alışveriş yapanların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Alışveriş yapmaya gelen Özcan Güler isimli vatandaş, "Alışverişi yapmaya geldik. Fiyatlar biraz yüksek gibi görünüyor. Hurma fiyatları 85-95 arası. Biraz pazarlık yapacağız tabii" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise "Biz geçen hafta geldik Bu kadar yoğun değildi. Bir dolaşacağız bakalım. Kesimize uygun bir şey görürsek alırız. Peynir ürünleri alacağız" şeklinde konuştu.

Fiyatların yüksekliğinden yakınan bir başka vatandaş, "Ramazan'da ne gerekiyorsa onları alacağız. En başta zeytin peynir vs. Fiyatlar çok pahalı geldi ama az bir şey de olsa alacağım" dedi.

Mısır Çarşısı esnafı ise fiyatların normal olduğunu, ilgiden memnun olduklarını söyledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eminönü'nde Ramazan yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika


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