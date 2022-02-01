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Emirdağ'da GENYAD projesi devam ediyor - Son Dakika

Emirdağ'da GENYAD projesi devam ediyor

01.02.2022 10:13
Emirdağ'da GENYAD projesi devam ediyor

Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve ilçede bir çok kurumun paydaşı olduğu Gençlere Yaşam Danışmanlığı Projesi (GENYAD) devam ediyor.

Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve ilçede bir çok kurumun paydaşı olduğu Gençlere Yaşam Danışmanlığı Projesi (GENYAD) devam ediyor.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, GENYAD projesi kapsamında Çaykışla köyünde gençlerle bir araya geldi. Kaymakam Bilici, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler alıp gençlerden projenin onlara kattığı faydaları dinledi. Proje ile gençlerin ve çocukların Türk milletinin kültürel değerleri ile İslam dininin esaslarının daha iyi öğrenmeleri hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ'da GENYAD projesi devam ediyor

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Osman Bilici, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emirdağ'da GENYAD projesi devam ediyor - Son Dakika


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