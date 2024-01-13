Emirdağ İlçesinde İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik 'Güvenli Okul Yolu Projesi' çerçevesinde eğitim verildi.

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı jandarma trafik timleri tarafından 'Güvenli Okul Yolu Projesi' çerçevesinde Gömü İlkokulu öğrencilerine 'Trafik Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi' verildi. Jandarma ekipleri çocuklara genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, trafik işaret ve levhaları, yaya geçidi kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve araçlarla trafikte güvenli yolculuk konularında bilgilendirme yaptı.

Eğitim sonunda öğrencilere Trafik Jandarması Okul Yolunda okuma kitabı ve boyama kitabı dağıttı. - AFYONKARAHİSAR