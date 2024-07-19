Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Avanos\'a tayin edildi

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Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Nevşehir'in Avanos ilçesine tayin olan Kaymakam Osman Bilici konvoy ve alkışlar eşliğinde uğurlandı.

İlçedeki görev süresi sona eren ve ailesi ile birlikte tayin olduğu Avanos ilçesine doğru yola çıkmaya hazırlanan Kaymakam Bilici, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşların sabah saatlerinde kaymakamlık konutuna uğurlamaya gelmesi karşısında duygulanarak herkes ile tek tek vedalaştı.

Kaymakamlık konutundan başlayan konvoy oluşturan vatandaşlar ardından alkışlarla Kaymakam Bilici ve ailesini uğurladı. - AFYONKARAHİSAR