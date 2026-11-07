Emniyet Genel Müdürü Fidan, Van Özalp'te ölen 9 kişi için taziye mesajı yayımladı

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürü Fidan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.