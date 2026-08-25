Emniyet Müdürü Aktaş'tan Siteler Mahallesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Aktaş'tan Siteler Mahallesi'ne Ziyaret

Emniyet Müdürü Aktaş\'tan Siteler Mahallesi\'ne Ziyaret
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Mersin Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Siteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik saha ziyaretleri kapsamında Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallede gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafla selamlaşan ve vatandaşların taleplerini dinleyen Aktaş, emniyet teşkilatının vatandaşlarla doğrudan iletişim içerisinde olmasının önemine dikkat çekti. Mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Aktaş, bölgenin güvenliği ve huzuruna ilişkin görüş ve önerileri de dinledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, mahallede yaşanan sorunlar ve güvenlik konuları hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Aktaş, emniyet teşkilatının kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Ziyarette esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Aktaş, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Mahalle Muhtarı Nebi Akkağıt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyet Müdürü Aktaş'tan Siteler Mahallesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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