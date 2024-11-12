Emniyet Müdürü Gençlerle Buluştu

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Gençlerle bir araya gelen Alaca Emniyet Müdürü Anıl Kırıkcı, önemli tavsiyelerde bulundu.

Alaca Emniyet Müdürü Anıl Kırıkcı, gençlerle bir araya geldi. Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya gençler yoğun ilgi gösterdi. Polislik mesleğini anlatan Kırıkcı, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Buluşma sayesinde gençler, polislik mesleğinin farklı yönlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Gençler Emniyet Müdürü Kırıkcı'ya verdiği faydalı bilgiler için teşekkür etti. - KASTAMONU