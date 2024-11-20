Emniyet Müdürü Karayel\'in Babası Vefat Etti

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in babası Mevlüt Karayel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 1,5 aydır tedavi gören İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'in babası eski Elazığ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mevlüt Karayel (89) hayatını kaybetti. Karayel'in cenazesinin yarın Ankara'daki Karşıyaka mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - ELAZIĞ
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