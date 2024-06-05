Keman isteyen çocuğun hayalini emniyet müdürü gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Keman isteyen çocuğun hayalini emniyet müdürü gerçekleştirdi

Çorum'da bir programda keman istediğini söyleyen 2. sınıf öğrencisi Emre Furkan Erduran'ın hayalini Emniyet Müdürü Arif Pehlivan gerçekleştirdi. Emre Furkan'a keman hediye eden Pehlivan, keman eğitimine de destek olacaklarını belirtti.

05.06.2024 17:46
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Keman isteyen çocuğun hayalini emniyet müdürü gerçekleştirdi

ÇORUM - Çorum'da katıldığı programda keman istediğini söyleyen 2. sınıf öğrencisinin hayalini Emniyet Müdürü Arif Pehlivan gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınan Yavuz Sultan Selim İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Emre Furkan Erduran, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Komiser Deniz Dağdelen ve Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Elif Tekin Gürbüz ile birlikte Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ı ziyaret etti. Ziyarette Pehlivan, Emre Furkan'a kemanını hediye etti.

Katıldığı bir programda Emre Furkan'ın yanına gelerek keman istediğini dile getiren Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, "Emniyet Müdürlüğü olarak talep karşısında kayıtsız kalamadık. Emre Furkan evladımızı bir keman hediye ettik. Onu mutlu görmek bizi de mutlu etti" dedi.

Pehlivan, Emre Furkan'ın keman eğitimine Emniyet Müdürlüğü olarak destek sağlayacaklarını ifade etti.

Keman hediyesiyle birlikte mutluluğunu gizleyemeyen Emre Furkan, Pehlivan ve tüm polislere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Çorum, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keman isteyen çocuğun hayalini emniyet müdürü gerçekleştirdi - Son Dakika

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