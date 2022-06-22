Emniyet teşkilatının yeni mezunları yemin etti - Son Dakika
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Emniyet teşkilatının yeni mezunları yemin etti

22.06.2022 13:46
Emniyet teşkilatının yeni mezunları yemin etti

Karabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 27'nci dönem mezunları için tören gerçekleştirildi.

Karabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 27'nci dönem mezunları için tören gerçekleştirildi.

Karabük'te POMEM eğitimlerini tamamlayan 472 polis için mezuniyet töreni yapıldı. POMEM Bahçesi'nde düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Kd Albay Garip Gümüş, POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın kurumsal kültürü, çalışma anlayışı, disiplini, yetişme tarzı, mensuplarının milletin bağrından çıkmış olması dolayısıyla, devletin en önemli teşkilatlarından olduğunu söyledi.

Gürel mezun olan polislerin, zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak teşkilatın bir mensubu ve eşsiz bir parçası olmanın yanında, necip milletin gönlünde de birer kahraman olduğunu belirterek, "Asil bir vazife üstlendiniz. Arkadaşlarınızla omuz omuza vererek bayrak, silah ve kutsal değerlerimiz üzerine ettiğiniz yeminin şerefini, izzetini, haysiyetini ve gururunu ömür boyu yüreğinizde en güzel şekilde taşıyacaksınız. Vatan ve millet sevgisi, vazife sorumluluğu, dürüstlüğü, kanunlara itaati şiar edinerek kutsal vatanımızın bileği bükülmez bekçileri olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecek ve şanlı bayrağımız, kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza dek dalgalanmaya devam edecektir" dedi.

POMEM Müdürü Zekeriya Çoban ise 2011 yılında faaliyete başlayan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 6 dönemde 2 bin 743 Polis Özel Harekatçı, 5 dönemde bin 979 polis memuru, 1 dönem de 600 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 5 bin 322 personele eğitim verildiğini ifade etti.

Çoban, 27. Dönem olarak okulda gördükleri eğitimlerini başarıyla tamamlayan 472 öğrenciyi teşkilata ve vatandaşlara hizmete hazır hale getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

"Aklınızı asla kiraya vermeyin"

Mezun olan polislerden tek bir isteği olduğunu aktaran Çoban, "Bu devletin, bu vatanın birer evladı olduğunuzu unutmayın. Aklınızı asla kiraya vermeyin. Sizi bu millet ve devlet yetiştirdi. Sizler bu millet ve devlet için çalışacaksınız. Sizin için dualar eden, sizden medet uman bu milletin yardımına koşacaksınız. Çünkü siz bu milletin evlatlarısınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakılırken, okulu dereceyle bitiren ilk 10 öğrenciye protokol mensupları tarafından hediyeler verildi. Yemin ve kep atma töreni ile birlikte POMEM mezunu 472 polis mutluluğu aileleri ile paylaştı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, Yerel, Son Dakika

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