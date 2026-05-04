Emre Akdoğan'dan Başkan Sekmen'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emre Akdoğan'dan Başkan Sekmen'e ziyaret

Emre Akdoğan\'dan Başkan Sekmen\'e ziyaret
04.05.2026 15:32  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da oto sanayi esnafının sorunları ve çözüm projeleri masaya yatırıldı.

Erzurum'da oto sanayi esnafının sorunları ve çözüm projeleri masaya yatırıldı. Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emre Akdoğan, kiracı esnafa yönelik yeni işyeri projesini Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile paylaştı.

Erzurum'da oto sanayi esnafının geleceğine dair önemli bir buluşma gerçekleşti. Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emre Akdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek sektörün nabzını tutan kritik başlıkları gündeme taşıdı.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Emre Akdoğan, özellikle kiracı esnafa nefes aldıracak yeni işyeri projesinin detaylarını paylaşarak hazırlanan görselleri sundu. Projenin, artan maliyetler karşısında zorlanan esnaf için önemli bir çözüm olması hedefleniyor.

Ziyarette konuşan Başkan Akdoğan, esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Oto sanayi esnafımız, Erzurum ekonomisinin bel kemiğidir. Ancak bugün geldiğimiz noktada kiracı esnafımız ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bu nedenle hazırladığımız işyeri projesiyle hem daha modern hem de daha erişilebilir alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, esnafımızın daha güçlü, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteği bizim için son derece kıymetli."

Toplantıda ayrıca Erzurum oto sanayi sitesinin kronikleşen sorunları da masaya yatırıldı. Altyapıdan işyeri yetersizliğine kadar birçok başlıkta çözüm beklentileri dile getirilirken, belediye ile esnaf arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ziyaretin sonunda anlamlı bir hediye takdim edildi. Başkan Emre Akdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e Swarovski taşlarla özel olarak işlenmiş bir tablo verdi.

Görüşme, Erzurum'da oto sanayi esnafının sorunlarına çözüm üretme noktasında atılacak yeni adımların sinyalini verirken, tarafların ortak projelerde buluşma konusundaki kararlılığı dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emre Akdoğan'dan Başkan Sekmen'e ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

15:05
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
14:58
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 15:35:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Emre Akdoğan'dan Başkan Sekmen'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.