EMŞAV'dan 272. Şehit Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EMŞAV'dan 272. Şehit Anma Programı

EMŞAV\'dan 272. Şehit Anma Programı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, her ayın son haftasında düzenlediği şehitleri anma programının 272'ncisini Samsun'da gerçekleştirdi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, Ağustos ayında şehit olanlar ve tüm şehitler, gaziler ile yakınları için dualar edildi. Bölge Başkanı Bilal Erim, katılımcılara teşekkür etti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma programının 272'ncisi gerçekleştirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ağustos ayında şehit olan Can Şencan, Adem Keskin, Asım Kıran, Recep Tokur, Emine Seçil Gökdemir, Gökhan Çavuşoğlu, Ali Öztürk, Yılmaz Dikmen, Kemal Kefeli ve Oktay Uçar ile tüm şehitler, ebediyete intikal eden gaziler ve yakınları için dualar edildi.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri şehitleri anma programının 272'ncisine ulaştığını belirterek, programa katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Güvenlik, Ağustos, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel EMŞAV'dan 272. Şehit Anma Programı - Son Dakika

Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Konserlerden para kazanamadı Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim

15:07
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı Bazı evler alevlere teslim
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
14:56
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
12:12
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 15:41:39. #7.13#
SON DAKİKA: EMŞAV'dan 272. Şehit Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement