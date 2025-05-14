EMŞAV Elazığ\'da faaliyete başladı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Elazığ İl Temsilciliği, kurulan yönetim ile faaliyete başladı.

EMŞAV Elazığ il başkanlığı görevine terör gazisi Murat Demir getirildi. Demir, genel merkezde düzenlenen törenle EMŞAV Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz tarafından mazbatasını alarak görevine başlamış oldu. Demir'in yardımcısı olarak da Serkan Yurt atandı. Kurulan yönetimle birlikte vakıf, Elazığ'da çalışmalarına başladı. - ELAZIĞ