EMŞAV Yönetim Kurulu, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı\'nı Ziyaret Etti

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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Eskişehir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

EMŞAV İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, ziyaretlerine devam ediyor. Yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'i ve İl Komutanı Yardımcısı Albay Metin Ünlü'yü makamlarında ziyaret etti. Vakfın çalışmaları hakkında bilgi veren yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'e, hediye takdim etti. - ESKİŞEHİR