Emzirme Haftası Paneli ESOGÜ'de Düzenlendi - Son Dakika
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Emzirme Haftası Paneli ESOGÜ'de Düzenlendi

Emzirme Haftası Paneli ESOGÜ\'de Düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde emzirmenin önemi vurgulandı, sorunlar tartışıldı.

04.10.2024 11:39
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla emzirmenin önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla panel düzenlendi.

Türkiye'De bebek ve çocuk sağlığına yönelik olarak; emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yürütülen 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları' programı çerçevesinde ve Emzirme Haftası dolayısıyla panel gerçekleştirildi. Bu panelde anne sütünün yararları ve emzirmenin önemi vurgulanarak, emziren annelerin sık karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri tartışıldı. Panelde ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki mevcut 'Anne Sütü Teşviki' ve 'Bebek Dostu Hastane' uygulamaları ile Emzirme Polikliniği'nde anne ve bebekler için sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşıldı.

"Bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal beslenme yöntemi emzirmedir"

Doç. Dr. Meltem Dinleyici, anne sütü ve emzirme ile ilgili olarak bilgilendirici açıklama yaptı. Dinleyici, açıklamasında, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2024 yılı için 'Açığı kapatmak: Herkes için emzirme desteği' teması belirlenmiştir. Bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal beslenme yöntemi emzirmedir. Anne sütü, bebeklere ihtiyacı olan tüm besin ögelerini tek başına 6 ay sağlayabilen en ideal besindir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin başka bir ek besine veya suya ihtiyaçları yoktur. Anne sütüyle beslenen bebeklerde ishal, zatürre, orta kulak iltihabı, alerjik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, kanser, alerji, astım, obezite, diş yapısı bozuklukları ve bazı ruhsal hastalıkların daha az görüldüğü belirtilmektedir. Anne sütüyle beslenmenin bebeğe olduğu kadar anneye, ülke ve aile ekonomisine ayrıca çevreye de katkısı vardır" ifadelerini kullandı.

"Bebekler ilk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenmeli"

Emzirme ile anne ve bebek arasındaki bağın kuvvetlendiğine de dikkat çeken Dinleyici, "Bebeklerde mutluluk ve güven duygusu gelişir, bebeğin çene ve diş gelişimi sağlanır; emzirme anneyi meme kanseri, yumurtalık kanseri gibi kadınlara özel kanser türlerinden korur, emzirme annenin doğum sonu kanamalarını azaltır, anneyi ilerleyen yaşlarda kemik erimesinden de korumaktadır. Toplumun ve onu oluşturan bireylerin sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında mutlu, huzurlu ve güvence altında varlığını sürdürebilmesinde yeterli ve dengeli beslenme en temel şartlardan biridir. Beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için atılması gereken ilk adımlar emzirmenin doğumdan sonra en kısa sürede başlatılması, bebeklerin ilk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenmesi, 6'ncı ayın ardından uygun ek besinlerle emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesidir" dedi.

Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Neslihan Tekin, Prof. Dr. Özge Aydemir, Prof. Dr. Özge Sürmeli Onay, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Barsan Kaya, Sosyal Pediatri Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Dinleyici ve Emzirme Destek Polikliniği Hemşiresi Ayşe Özdemir katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anne Sütü, Sağlık, Eğitim, Yerel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emzirme Haftası Paneli ESOGÜ'de Düzenlendi - Son Dakika

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