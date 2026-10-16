Endonezya, Cava'daki milli parkta yangına müdahale eden 4 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endonezya, Cava'daki milli parkta yangına müdahale eden 4 kişinin öldüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya Ormancılık Bakanlığı, Cava Adası'ndaki milli parkta yangına müdahale eden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ciddi yaralandığını açıkladı. Ülke genelinde Perşembe gecesi itibarıyla 799 sıcak nokta tespit edildi; bu sayı bir önceki güne göre 427 arttı.

Endonezya, son 10 yılın en şiddetli orman yangınları ile karşı karşıya kalırken Cava Adası'ndaki bir milli parkta yangına müdahale eden 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Endonezya, son 10 yılın en şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Endonezya Ormancılık Bakanlığı, ülkenin karşılaştığı şiddetli orman yangınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada 4 kişinin Cava Adası'ndaki bir milli parkta yangına müdahale ettiği sırada hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, hayatını kaybedenlerin perşembe günü Doğu Cava'daki Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nda alevlerin arasında kaldığı kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklamamadığı açıklamada iki kişinin ise ciddi şekilde yanarak yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtildi. Ayrıca, yangının yayılma hızının ve rüzgar yönünün takip edilmesi, tahliye yollarının hazır tutulması, operasyon öncesinde ve sırasında şartların değerlendirilmesi gibi güvenlik önlemlerinin en temel öncelik olması gerektiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında uydu izleme sistemleri aracılığıyla Perşembe gecesi itibarıyla ülke genelinde yüksek güvenilirlik derecesine sahip 799 sıcak nokta tespit edildiği, bu sayının bir önceki güne göre 427 artış gösterdiği bildirildi. Bakanlık, sıcak noktaların doğrudan yangınlarla eşdeğer olmadığı, tek bir yangının birden fazla sıcak nokta olarak kaydedilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Singapur ve Malezya yakınlarında bulunan Endonezya'nın Sumatra ve Borneo adaları orman yangınlarından en fazla etkilenen bölgeler oldu. Endonezya sınırlarını aşan orman yangınlarının neden olduğu duman tabakası, komşu ülkelerin üzerini de kapladı.

Komşu ülkelerden yardım

Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun komşu ülkelerden yardım kabul ettiğini söyledi. Malezya geçtiğimiz ay 3 helikopter, bir uçak, 52 personel göndermeyi teklif etti. Singapur'da yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerUluslararasıEndonezyaGüncelÇevreDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci, 6-0’lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Maduro’dan mahkemede “işkence“ iddialarına yanıt İşte ilk sözleri Maduro’dan mahkemede "işkence" iddialarına yanıt! İşte ilk sözleri
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:32
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
11:27
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:44:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Endonezya, Cava'daki milli parkta yangına müdahale eden 4 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei