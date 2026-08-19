Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 70 Ölü, 400 Bin Evsiz - Son Dakika
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Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 70 Ölü, 400 Bin Evsiz

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15 Ağustos'ta Flores Adası'nda meydana gelen depremde 70 kişi hayatını kaybetti, 400 bin kişi evsiz kaldı.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 400 bin kişi evsiz kalırken 16 bin 400 kişi depremden etkilendi. Depreme ilişkin son can kaybı ise 70 olarak açıklandı.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (BNPB) yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 70 olarak açıklandı. Elde edilen son verilere göre, depremde bin 182 kişi yaralandı. Ülkenin 3 eyaletinde 16 bin 400 kişiyi etkileyen depremde yaklaşık 400 bin kişi evsiz kaldı. Depremin vurduğu bölgelerde 11 bin 925 ev, 663 eğitim kurumu, 184 kamu binası, 182 sağlık merkezi, yollar, köprüler ve çok sayıda yapı zarar gördü. Depremin ardından kayıplar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Endonezya Kabine Sekreteri Teddy Indra Wijaya, depremin meydana geldiği Doğu Nusa Tenggara eyaletine gıda, su, ilaç ve tıbbı ekipman, çadır ve diğer malzemeleri içeren 253 ton yardım gönderildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 70 Ölü, 400 Bin Evsiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem: 70 Ölü, 400 Bin Evsiz - Son Dakika
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