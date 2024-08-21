Endoskop kamerayla kurtarılan yavru kedi sağlığına kavuştu

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Endoskop kamerayla ulaşıldı, yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta pis su gider borusunda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezinde bir apartmanda meydana geldi. Pis su gider borusunda mahsur kalan yavru kedi, miyavlayarak yardım istedi. Sesleri duyan hayvan sever bir vatandaş durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Endoskop kamera ile yavru kedi itilerek borunun diğer ucundan çıkartılıp kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi temiz suyla yıkandıktan sonra annesinin yanına bırakıldı.