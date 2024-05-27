Enduro tutkunu genç düğününde sahnede şov yaptı - Son Dakika
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Yerel

Enduro tutkunu genç düğününde sahnede şov yaptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Enduro tutkunu Ahmet Gümüş, düğününde sahneye Enduro motosikletle gelerek gösteri yaptı. Büyük alkış alan gösterinin ardından Ahmet ve Pınar çifti ilk danslarını gerçekleştirdi. Davetlilere yemek ikramının ardından gece boyunca eğlenen çifte arkadaşları da eşlik etti.

27.05.2024 20:49
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Enduro motosiklet tutkunu genç, düğününde sahnede şov yaptı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Enduro tutkunu Ahmet Gümüş, sevenlerinin de katıldığı düğün merasiminde dünya evine girdi.

Ahmet Gümüş, sahneye Enduro motosikletle gelerek şov yaptı. Büyük alkış alan gösteri sonrasında ilk dansı Ahmet ve Pınar çifti gerçekleştirdi.

Daha sonra davetlilere yemek ikramlarında bulunuldu. Takı merasimi sonrası gece boyu eğlenen çifte arkadaşları da eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Enduro tutkunu genç düğününde sahnede şov yaptı - Son Dakika

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