Enerji Bakanı Bayraktar, Preveze'nin enerji bağımsızlığına ilham verdiğini söyledi - Son Dakika
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Enerji Bakanı Bayraktar, Preveze'nin enerji bağımsızlığına ilham verdiğini söyledi

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Enerji Bakanı Bayraktar, Preveze\'nin enerji bağımsızlığına ilham verdiğini söyledi
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Bayraktar, zaferin enerji bağımsızlığına ilham verdiğini belirterek 6 sondaj ve 2 sismik gemiyle dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahip olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Akdeniz'i bir Türk gölüne çeviren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Gününü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kutladı.

6 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi

Türkiye; Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerinin yanı sıra su altı inşaat ve operasyon destek gemilerinden oluşan enerji filosuyla bugün dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahip ülkesi konumuna taşındı.

Karadeniz'de hummalı çalışma

Halihazırda 5 sondaj gemisi, Karadeniz'deki doğal gaz üretimini artırmak için çalışırken Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de bölgedeki sismik çalışmalarını sürdürüyor. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunun da yıl sonuna kadar devreye alınmasıyla birlikte Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin iki katına çıkarak 20 milyon metreküp seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Çağrı Bey Somali'de

Çağrı Bey Sondaj Gemisi Somali'deki sondaj çalışmalarına devam ediyor. CURAD-1 kuyusunda çalışan Çağrı Bey, 7 bin 500 metre derinliği hedefliyor. Türkiye'nin bir diğer sismik araştırma gemisi Oruç Reis ise Akdeniz'de çalışmayı sürdürüyor.

"Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1538 yılında Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki donanmamızın Akdeniz'de kazandığı zafer, bugün Mavi Vatan'da yürüttüğümüz enerji bağımsızlığı mücadelemize ilham vermeyi sürdürüyor. Ecdadımızın Preveze'de yazdığı destanı, kurduğumuz dev enerji filosuyla taçlandırıyoruz. Adını Kaptan-ı Derya'dan alan sismik araştırma gemimizin de aralarında bulunduğu 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimizle bugün dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahibiz. Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve kendi ekipmanlarımızla 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye'yi inşa edene dek çalışacağız. Akdeniz'i bir Türk gölüne çeviren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun."

Kaynak: İHA
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