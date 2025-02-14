Enerji Tasarrufu Gölge Oyunu ile Öğrenildi - Son Dakika
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Enerji Tasarrufu Gölge Oyunu ile Öğrenildi

Enerji Tasarrufu Gölge Oyunu ile Öğrenildi

Uludağ Elektrik, çocuklara Karagöz ve Hacivat ile enerji tasarrufu ve güvenliğini eğlenceli aktardı.

14.02.2025 16:27
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Uludağ Elektrik, çocuklara enerji tasarrufu, verimliliği ve güvenliğini gölge oyunu ile anlatmaya devam ediyor. Enerji tasarrufu ve verimlilik konularının eğlenceli bir şekilde anlatıldığı etkinlikte, çocuklar Karagöz ve Hacivat ile keyifli vakit geçirirken, enerji güvenliği hakkında da önemli bilgiler edindi. Etkinlik sonunda öğrencilere dağıtılan enerji temalı kitaplarla, sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturuldu.

Uludağ Elektrik, Hasan Atlı İlkokulu'nda düzenlediği Karagöz Gölge Oyunu etkinliğiyle öğrencilerle buluştu. Geleneksel Türk Gölge Oyununun sevilen karakterleri Karagöz ve Hacivat'ın sahne aldığı gösteride, çocuklar enerji tasarrufu ve güvenliği konusunda bilinçlendi ve unutulmaz anlar yaşadı. Oyun, kullanılmayan elektrikli cihazların fişten çekilmesi, gereksiz yere açık bırakılan lambaların kapatılması gibi günlük hayatta uygulanabilecek pratik önerileri mizahi bir dille anlatarak, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı. Etkinliğin sonunda öğrencilere enerji temalı kitaplar hediye edilerek, yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre dostu teknolojiler hakkında farkındalık oluşturuldu. Şirket, yıllardır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleriyle, enerji tasarrufu ve verimliliğini çocuklara eğlenceli yöntemlerle aktarmayı hedefliyor. Şirketin düzenlediği etkinliğe, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı Emre Gökşen, Bandırma Hasan Atlı İlkokulu Müdürü Memet Güllü, Okul Müdür Yardımcısı Züleyha Akkurt ve Uludağ Elektrik yöneticileri katılarak çocuklarla birlikte keyifli anlar yaşadılar. Etkinlikte 120 öğrenciye enerji tasarrufu ve güvenliğinin önemi, Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyaloglarıyla anlatılırken, çocuklar da basit ama etkili tasarruf adımlarıyla büyük farklar oluşturabileceklerini öğrenmiş oldular.

"Gelenekten geleceğe köprü kuruyoruz"

Karagöz ve Hacivat oyunu ile çocuklara enerji tasarrufu, verimliliği ve güvenliği hakkında bilinç kazandırıldığını söyleyen Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, "Ekibimizle birlikte, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projeleriyle, toplumumuza değer katmayı ve özellikle çocuklarımızın hayatında anlamlı bir iz bırakmayı hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik de, bu amacımızın bir yansıması. Yüzyıllardır kültürümüzün önemli bir parçası olmuş Karagöz ve Hacivat gibi geleneksel bir oyunun eğlenceli ve öğretici gücünden faydalanarak, geçmişimizin değerlerini çocuklarımıza aktarıyor, onlara enerji tasarrufu, verimliliği ve güvenliği gibi önemli konularda bilinç kazandırıyoruz. Bandırma'da gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle gelenekten geleceğe bir köprü kurarak çocuklarımıza hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunmayı amaçladık. Geleceğin liderleri ve enerji kullanıcıları olan çocuklarımıza, daha sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk bilincini kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Uludağ, Enerji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enerji Tasarrufu Gölge Oyunu ile Öğrenildi - Son Dakika

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