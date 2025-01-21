Enez'de 18 Kiloluk Sazan Yakalandı

Enez'de 2 kardeşin attığı ağlara 18 kiloluk sazan balığı takıldı
EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü'nde 2 kardeş, attığı ağlar ile 18 kiloluk sazan balığı yakaladı. O anları ise cep telefonu ile böyle kaydetti.
Enez'de balık avlamak için ağlarını Gala Gölü'ne giden Serkan ve Sezer Sönmez kardeşler, bir süre geçtikten sonra ağları toplamaya gitti. Ağları toplarken 18 kiloluk sazan balığını gören kardeşler, o an yaşadıkları sevinci cep telefonunun kamerası ile kaydettiler. Kardeşlerin sosyal medyadan paylaştıkları bu görüntü çok sayıda yorum aldı.
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