Enez'de 18 Kiloluk Sazan Yakalandı

Yerel

Yerine gelecek isim bile belli

ABD Başkanı Trump\'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu

İYİ Parti\'den istifa eden Ünal Karaman\'ın yeni adresi belli gibi

"Adayımız hazır" diyen Özel\'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?

Enez'de 2 kardeşin attığı ağlara 18 kiloluk sazan balığı takıldı

EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü'nde 2 kardeş, attığı ağlar ile 18 kiloluk sazan balığı yakaladı. O anları ise cep telefonu ile böyle kaydetti.

Enez'de balık avlamak için ağlarını Gala Gölü'ne giden Serkan ve Sezer Sönmez kardeşler, bir süre geçtikten sonra ağları toplamaya gitti. Ağları toplarken 18 kiloluk sazan balığını gören kardeşler, o an yaşadıkları sevinci cep telefonunun kamerası ile kaydettiler. Kardeşlerin sosyal medyadan paylaştıkları bu görüntü çok sayıda yorum aldı.